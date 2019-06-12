Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Çok sayıda yaralı var

Suudi Arabistan'da havaalanına yapılan saldırıda 26 kişinin yaralandığı belirtildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 11:55

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na bir füze düştü. Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin fırlattığı füzenin havalimanına isabet ettiğini duyurdu.

[Haber görseli]Resmi televizyon ise, havalimanında en az 26 kişinin yaralandığını bildiriyor.

Husilerin Al Mesirah televizyon kanalı, bu sabah havalimanının kruz füzesiyle hedef alındığını aktarmıştı. Koalisyon açıklaması, saldırıyı doğrulamış oldu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu, Yemen'de İran destekli Husiler'e karşı savaşıyor. Yemen'den daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a füze atılmıştı.

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