Trump: Putin’le G20’de görüşeceğim; Kremlin: Böyle bir teklif yok

AFP’nin aktardığı habere göre, Trump, 28-29 Haziran’da Osaka’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus lider ile görüşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Putin-Trump görüşmesiyle ilgili henüz Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını açıkladı.

''HİÇ BİR HAZIRLIK YOK''

Tarafların görüşme için hiçbir hazırlık yapmadığını dile getiren Peskov, “Bu anlamda hiçbir haber yok. Amerikalılar hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da daha önce “Putin ile Trump arasında Osaka’da G20 kapsamında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali henüz havada. ABD tarafı fikrin belirtilmesinden sonra konuya bir netlik kazandırmadı” demişti.