24 yıllık araştırma: Fazla kırmızı et tüketenlerin ölüm riski...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ve British Medecin Journal’da (BMJ) yayımlanan araştırmaya göre, kırmızı et tüketimi ölüm riskini arttırıyor.

Araştırmacılar, protein ihtiyacını kırmızı et yerine tam tahıllar, yağsız beyaz et, balık ve yumurta gibi besinlerden karşılamanın ve bitkisel ağırlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor.

Kırmızı etin tip-2 diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri ile ilişkisi biliniyordu fakat et tüketimi alışkınlığının ölüm riskine etkisini ortaya koyan bir araştırma yoktu.

1986 yılında başlayıp 2010 yılına kadar takip edilen araştırmaya, kardiyovasküler bir rahatsızlığı olmayan ve kansere yakalanmamış 30-55 yaş arası 53 bin 553 kadın ve 40-75 yaş arasında 27 bin 916 erkek katıldı. 4 yıllık periyotlarla güncel beslenme alışkanlıkları kayıt altına alınan katılımcılar, et tüketimlerine göre 5 gruba ayrıldı.

Sonuçlar, haftada 3,5 porsiyondan fazla kırmızı et tüketiminin ölüm riskini yüzde 10 oranında arttırdığını ortaya koydu. İşlenmiş et tüketimi ise, bu riski yüzde 13’e kadar yükseltiyor.