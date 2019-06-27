Yunanistan’dan Girit’te sondaj adımı

Amerikan Exxon Mobil, Fransız Total ve Yunan ELPE şirketleri arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sondaja 2020’de başlanacağını duyurdu. Bölgede çıkarılacak olası doğalgaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40’ının ExxonMobil’e, yüzde 40’ının Total’e aktarılacağını belirtti. Çipras ayrıca, Türk karasularından geçmeyeceği bildirilen, İsrail-GKRY-Girit-Yunanistan arasında inşa edileceği duyurulan EastMed doğalgaz boru hattı projesinin de 2020’de gündeme getirileceğini vurguladı.