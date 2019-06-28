Cinsel saldırıya direnen anne ve kızın saçları tıraş edildi

Hindistan’da bir anne ve kızı bir grup erkeğin cinsel saldırısına direndiği için şiddet gördü ve saçları tıraş edildi. Bu son olay kadınların ülkede maruz kaldığı cinsel şiddetin ne kadar tehlike boyutlarda olduğunun altını çiziyor.

Yerel hükümet görevlilerinin de olduğu yedi erkekten oluşan grup çarşamba günü cinsel saldırı niyetiyle geç saatte kadının evinin önünde gittiler.

Duvar'da yer alan habere göre, yetkili bir polis memuru, anne ve kızın karşı çıkmasına erkeklerin sinirlenerek yerel berberi çağırdıklarını, anne ve kızın saçlarını tıraş ettirdiklerini söyledi. Polis memuru daha sonra erkeklerin kadınları sopalarla dövdüklerini ve kadınları köyde teşhir ettiklerini olaylara köydeki halkın tepki gösterdiğini ifade etti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı diğer beş kişinin de arandığı belirtiliyor.

Hindistan kadınların maruz kaldığı cinsel saldırılar yasal düzenlemelere, 2012 yılında Delhi’de bir otobüste yaşanan cinsel saldırı olayından sonra artan toplumsal tepkilere rağmen ülkede tehlikeli boyutlarda.

Hindistan’da hükümet verilerine göre 2016 yılında 40 bin cinsel saldırı olayı yaşanmıştı.