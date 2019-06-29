Wesley Sneijder'ın 'başkasının aracını tahrip ettiği' için bir gece gözaltında tutulduğu iddia edildi

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Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Hollanda medyasına göre olay geçen Pazar gecesi, Sneijder'in memleketi olan ve ülkenin merkezinde yer alan Utrecht kentinde yaşandı.

Polis 35 yaşındaki bir erkeğin, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda medyası, bu kişinin Galatasaray'ın eski golcüsü Wesley Sneijder olduğunu duyurdu.

Sneijder ve menajeri, bu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Ancak özel televizyon SBS 6'de yayınlanan görüntüler, Sneijder'in gözaltına alındığını doğruladı.

Utrecht'in Zuilen semtindeki bir ev partisine katılan Sneijder'in komşulardan biri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, bir otomobilin tavanında oturduğu görülüyor.

Otomobilin ön camını tekmeleyen ünlü futbolcu, ardından kaputun üzerine atlıyor ve bir süre zıplıyor.

Daha sonra otomobilin yanına gelen bir kadın, "içeri gel" diyerek Sneijder'i otomobilin üzerinden indirmeye çalışıyor.

Çift öpüşerek içeriye girerken, olay yerine polis aracı geliyor.

Partideki aşırı gürültü nedeniyle komşuların şikayeti üzerine birkaç kez eve gelen polisin, otomobile zarar vermesinin ardından Wesley Sneijder'i gözaltına aldığı belirtildi.

Geceyi karakolda geçiren Hollandalı futbolcunun, meydana gelen zararı karşılama konusunda otomobil sahibi ile anlaşmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.