Macron yayınladı: Trump'ın kızının liderlerle sohbeti zorlaması viral oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, ‘Beyaz Saray danışmanı’ sıfatı ile katıldığı G20 zirvesinde dünya liderlerinin bir sohbetine zorla katılmaya çalıştığı anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde Ivanka Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve IMF Başkanı Christine Lagarde arasındaki sohbete katılmaya çalışıyor.

Trump, Macron ile May’in birbirleriyle konuştuğu, Trudeau ve Lagarde’nın dikkatle dinlediği sohbet sırasında sürekli araya giriyor, bir noktada kendi görüşlerini aktarıyor. Lagarde ise bu durumdan rahatsız olduğunu gizlemiyor.

MACRON’UN OFİSİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada dalga konusu olan görüntünün, Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanması da dikkat çekti.

Ivanka Trump’ın hiçbir devlet tecrübesi olmamasına rağmen babası tarafından danışmanlığa atanması tepki toplamıştı. Aynı şekilde, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın dadanışman saıfatıyla özellikle Ortaoğu politikasını etkilemesi eleştiriyor. Amerikan basını, Ivanka Trump-Jared Kushner ikilisine ülke yönetiminde söz hakkı tanınmasını ‘sorumsuzluk’ olarak eleştirmiş, Donald Trump buna tepki göstermişti.(Gazete Duvar)

Amazing video of @IvankaTrump trying to butt in to actual world leaders’ conversation and their unconcealable irritation. pic.twitter.com/WuZfWpQpgA