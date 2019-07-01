Meksika'da dolu fırtınası: Guadalajara kenti 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı

Guadalajara'da etkili olan dolu fırtınası sokakları kalın buz tabakasıyla örttü, evlerin çatıları ve araçlar zarar gördü. Hava sıcaklığının 30 derece civarında olduğu kentte bu mevsimde daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor.
BBC Türkçe
Yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2019 Pazartesi, 09:46

AFP

Meksika'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü.

Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömüldü.

Evlerin çatıları zarar gördü.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019AFP

Beş milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019AFP

Yerel yetkililer su baskınları konusunda uyarı yaptı.

Şiddetli dolu fırtınası maddi zarara neden olsa da, fırtınada yaralanan olmadığı belirtildi.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019AFP

Hava sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentin buzla örtülmesi ortaya alışılmadık görüntüler çıkarttı.

Kentte daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019AFP

Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı.

Vali Enrique Alfaro AFP'ye yaptığı açıklamada "İnanılmaz bir olaydı. Sonra kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz... Bunlar daha önce eşi benzeri görülmemiş doğa olayları" dedi.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019 AFP

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