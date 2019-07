ABD'li senatör Graham: S-400 sorununu çözüp serbest ticaret anlaşmasına bakalım

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Senatör Lindsay Graham'ın 29-30 Haziran'daki İstanbul ziyaretine ilişkin sözlerini Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından aktardı. Graham, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuştu:

"Türkiye'deki inanılmaz ABD Dışişleri Bakanlığı ekibimizi ziyaret etmek çok iyiydi. Kısa süre içinde tekrar ziyaret etmeyi umuyorum. Konsolosluk ve büyükelçiliklerde çalışan bütün kadın ve erkeklerin 4 Temmuz'u kutlu olsun. Hepiniz vatanseverlersiniz.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye'nin kuzeydoğusunda her gün fark yaratan Suriye ekibimizle gurur duyuyorum.

Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu çözebileceğimizi ve dikkatimizi ülkelerimiz arasında bir serbest ticaret anlaşı müzakere etmeye çevirebileceğimizi umut ediyorum. Türkiye bir NATO ülkesi ve kıymetli bir stratejik müttefik. Başkan Trump'ı ziyaret etmeye ve daha güçlü bir ilişki inşa etmeye devam etmeye teşvik edeceğim."

(3/3) “Hope to resolve the S-400 issue with Turkey and turn our attention to negotiating a free trade agreement between our nations, as Turkey is a valuable strategic ally and NATO member. Will encourage President Trump to visit and continue to build a stronger relationship.”