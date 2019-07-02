Haşdi Şabi tasfiye ediliyor

Irak hükümeti, 2014 yılında Şii dini lider Ali Hüseyni Sistani’nin çağrısıyla IŞİD’e karşı mücadele temelinde kurulan ve 2016’da orduya bağlanan Haşdi Şabi adlı milis güçlerine ait tüm ofislerin kapatılması talimatını verdi. İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen, Suriye’de IŞİD’e karşı Şam tarafında savaşan milislerle ilgili Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından önceki gün yayımlanan askeri kararnamede, tüm silahlı güçlerin Irak’ın düzenli ordusuna katılması gerektiği belirtildi.

Aşiret ve etnik temelli olarak 40 ayrı birlikten oluşan Haşdi Şabi’nin yaklaşık 150 bin kişilik bir gücü olduğu tahmin ediliyor. Abdülmehdi’nin yayımladığı kararnamede, “31 Temmuz’a kadar kentlerde ve dışında kalan bölgelerde Haşdi Şabi’ye bağlı grupların adını taşıyan tüm bürolar kapatılacak. Haşdi Şabi gruplarına bağlı tüm ekonomik bürolar ve askeri kontrol noktaları da kapatılacak” ifadeleri kullanıldı. Milislere bağlı birlikler için verilen farklı isimlerin yerine “tugay” ve “alay” gibi askeri tanımların kullanılacağı belirtilirken, silahlı yapılara dahil olmak istemeyen grupların da siyasi parti veya örgütlere dönüşebileceği vurgulandı.

Ülke siyasetinde de azımsanmayacak bir etkiye sahip olan Haşdi Şabi örgütlenmesinin destek verdiği Hadi el Emiri liderliğindeki Fetih İttifakı, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimleri üçüncü sırada tamamlamıştı.

Sadr’dan destek

Seçimlerde lideri olduğu ittifakın birinci çıktığı dini lider Mukteda es Sadr, hükümetin aldığı karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Kendi öncülüğündeki Sadr hareketine bağlı milis gücü Seraya es-Selam’ın lağvedilmesi talimatını verdiğini duyuran dini lider, Abdülmehdi’nin kararı hakkında “Hiçbir rüzgârın sarsamayacağı güçlü devlet inşası için ilk adım niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

Irak’ta geçen yıl düzenlenen seçimler sonucunda uzun süre hükümet kurulamamış, sonunda taraflar “tarafsız” bir başbakan olarak Abdülmehdi üzerinde uzlaşmışlardı. Abdülmehdi’nin kararında, uzun yıllar ABD müdahalesi ile İran etkisi arasında sıkışan Irak’ta devlet işleyişi açısından merkezileşme ve bağımsız hareket yeteneği kazanabilme kaygısının öne çıktığı değerlendiriliyor. Kimi uzman Irak hükümetinin kararında ABD’nin baskısının etkili olduğu yorumunda bulundu. Irak son dönemde bir yandan komşusu İran’a Washington yönetimi tarafından uygulanan yaptırımlara karşı çıkarken, ülke siyasetinde de ABD’nin ülkedeki üslerinin kapatılması talebi öne çıkıyor.