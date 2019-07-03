Avrupa Parlamentosu'na sosyalist gazeteci David Sassoli seçildi

Avrupa Parlamentosu, önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca başkanlığını yapacak ismi uzun müzakereler sonucunda belirledi. İtalyan bir sosyalist siyasetçi olan David Sassoli, Mayıs ayındaki seçimlerde belirlenen yeni parlamantodaki iki turlu kapalı oylamanın ardından Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçildi.

63 yaşında eski bir gazeteci de olan Sassoli, 10 yıldır Avrupa Parlamentosu’nda vekillik yapıyor. Sassoli, ifade özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Avrupa Birliği’nin üst düzey yönetim kademesi, parlamento başkanlığı için Bulgar siyaseti Sergei Stanishev’in ismi üzerinde duruyordu. Bu tercihin birliğin üst düzey görevleri arasındaki batı-doğu dengesini gözeteceği düşünülüyordu. Fakat Stanishev parlamentodaki sosyalist ve muhafazakâr vekillerin çoğunluğundan kabul görmedi.

Sassoli’nin ismi üzerinde uzlaşılmasının ardından, Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterilen Alman siyasetçi Ursula Von der Leyen’in yeni görevinin de Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması bekleniyor. Von der Leyen’in, iki hafta içinde yapılacak oylamada 751 vekilin çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Sassoli’nin seçilmesinden önce, parlamentoda ikinci büyük grubu oluşturan sosyalistler Von der Leyen’in Komisyon başkanlığına karşı çıkmıştı.