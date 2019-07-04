35 liraya aldı 5.2 milyona sattı

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı ve yıllarca çekmecede sakladığı satranç taşı, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 735 bin sterline satıldı.Kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıkan, deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kimtarafından satın alındığı açıklanmadı.



Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (yaklaşık 4,2 milyon lira) ila 1 milyon sterline (7,1 milyon lira) satılmasının beklendiği kaydedilmişti.