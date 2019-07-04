35 liraya aldı 5.2 milyona sattı

İskoçya'da 1964'te bir antikacının 5 sterlin'e (yaklaşık 35 lira) aldığı satranç taşı, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 735 bin sterlin'e (yaklaşık 5,2 milyon lira) alıcı buldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 14:30

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İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı ve yıllarca çekmecede sakladığı satranç taşı, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 735 bin sterline satıldı.Kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıkan, deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kimtarafından satın alındığı açıklanmadı.

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Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (yaklaşık 4,2 milyon lira) ila 1 milyon sterline (7,1 milyon lira) satılmasının beklendiği kaydedilmişti.

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