Sudan'da askerler ve muhalefet 'geçiş süreci anlaşmasında' uzlaştı

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Sudan'da askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasındaki müzakereleri yürüten arabulucular, ülkeyi genel seçime götürecek süreçte gücün nasıl paylaşılacağı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Taraflar, seçime gidene kadar ülkeyi üç yıl ya da üç yılı biraz aşan bir süre boyunca yönetecek iktidar konseyinin dönüşümlü olarak muhalifler ve askerler tarafından kontrol edilmesinde anlaştı.

Anlaşmayı, Afrika Birliği arabulucusu Muhammed Hasan Lebat, basın açıklamasına duyurdu.

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer El Beşir'in Nisan'daki halk ayaklanmasını takiben yapılan askeri darbeyle indirilmesinin ardından, askerler ve sivil geçiş dönemi isteyen göstericiler arasında uzlaşı sağlanmaya çalışılıyordu.

Varılan anlaşmaya göre ayrıca teknokratlardan oluşacak bağımsız bir hükümet kurulacak ve son haftalarda ülkede yaşanan şiddet olayları bağımsız bir komite tarafından araştırılacak.

Taraflar yasama konseyinin kuruluşunun ise ertelenmesine karar verdi.

Askeri Konsey ve sivil geçiş süreci yanlısı göstericiler daha önceki müzkerelerde bu konseyde çoğunluğun hangi tarafta olacağı konusunda anlaşmazlık yaşamış, askerler göstericilere müdahale etmişti. Olaylarda onlarca göstericinin ölmesi sonrası müzakereler de çökmüştü.

Başkent Hartum'da hafta başında yeniden başlayan müzakerelere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği'nin Pan Afrika Parlamentosu üyeleri arabuluculuk ediyor.

Reuters'ın bildirdiğine göre anlaşma haberinin ardından Sudan'ın Omdurman kentinde binlerce kişi sokaklara çıkarak kutlamalara başladı.

Muhaliflerden oluşan Özgürlük ve Değişim Gücü koalisyonunun lideri Ömer el-Degair "Umuyoruz ki bu yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

Askeri Geçiş Konseyi'nin iki numaralı ismi Mohamed Hamdan Dagalo da "Bu anlaşma kapsayıcı olacak ve hiçkimseyi dışlamayacak. Afrikalı ve Etiyopyalı arabuluculara çabalarından ve sabırlarından ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Sudan'da Nisan'dan bu yana neler oldu?

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir dönemi, Nisan ayında başlayan halk ayaklanması sonrası yapılan askeri darbeyle son buldu.

Oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil geçiş konseyi yanlısı göstericiler 3 yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde uzlaşıya vardı ancak bu süreçte sivillerin ne kadar rol üstleneceği konusunda müzakereler tıkandı.

Bunun üzerine meydanlardan çekilmeyen sivil geçiş konseyi yanlısı göstericilere askerler müdahale etti. Askerlerin müdahalesinde 100'den fazla gösterici hayatını kaybederken, Askeri Geçiş Konseyi anlaşmaların feshedildiğini, ülkede 9 ay içinde seçime gidileceğini açıkladı.

Eylemciler ise adil bir seçim yapılabilmesini garanti altına almak ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savunarak sokaklardan çekilmedi.

Ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum'a giderek uzlaşı yolları aramay başladı ve tarafları yeniden müzakere masasına oturmaya ikna etti.