Dava edilen horozun ilk duruşması görüldü

Fransa'nın Rochefort bölgesindeki bir yerel mahkemede, komşularıyla mahkemelik olan horoz Maurice'in duruşması görülmeye başlandı.

Île d’Oléron'da yaşayan horoz Maurice, 'delici' sesiyle komşularının tepkisini çekmiş durumda.

​Maurice hakkında şikayette bulunan bir çift, horozun her sabah 6.30'da ötmesinden rahatsız olduklarını belirtti. İki yılı aşkın süredir yaşanan anlaşmazlık ise toplumu ikiye bölmüş durumda.

Fransa'nın birçok yerinden destek alan horoz Maurice için destek kampanyası başlatıldı ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oluşturulan "Ben Maurice'im" etiketiyle 'yüksek sesli horoza' desteklerini iletti. ​Yerel yetkililerden Dominique Bussereau da, Maurice'e destek veren isimler arasında.

Horozu şikayet eden 65 ve 70 yaşlarındaki çift ise, Maurice'in 'anormal derecede rahatsızlık yarattığı' gerekçesini öne sürdü.

Çiftin 2004 yılından beri bölgede yaşadığını belirten avukatı ise, 2017 yılında gelen horozun gürültüsünün sona erdirilmesi gerektiğini iddia etti.

Maurice'in sahibi Corinne Fesseau'nun avukatları, horozun sesinin anormal düzeyde olmadığını savundu.

Mahkeme ise kışın 7 bin, yazları ise 35 bin sakine ulaşan Saint-Pierre d’Oléron'un 'kırsal alan olup olmadığına' odaklanıyor. Verilecek kararda bölgenin kırsal alan olup olmadığı etkili olacak.

Horozun durumuyla ilgili kararın ise 5 Eylül'de verilmesi bekleniyor.

Fransa'da 1995 yılında yaşanan benzer bir davada ise 'horoz ötüşünün durdurulamayacağı' gerekçesiyle davalık horozun öldürülmesine karar verilmişti.