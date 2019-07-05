Çin'de erkeklere bikini yasağı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir şehirde, 'Pekin bikini' sevenler yerel makamların eline düştü. Pekin bikinisine olumsuz yaklaşılmasının yanı sıra her yerde bir tarz haline geldi.

Bu hafta Çin'de sıcaklıklar 36 dereceyi buldu. Salı günü 8,7 milyon nüfusa sahip olan Jinan'da yetkililer, erkeklerin gömleklerini halka açık yerlerde yukarı çekmemeleri için emir verdi. Ancak sosyal medya kullanıcıları 'yaşlıları özgür bırakın' şeklinde tepki gösterdi.

Bu yasağa rağmen sıcaklıkların da yükselmesiyle Pekin'deki bir alışveriş merkezinin dışında yürüyen erkeklerin 'Pekin bikini' giyim tarzına devam ettikleri gözlemlendi. Çin'deki orta yaşlı erkeklerin halka açık alanlarda rahatça bu şekilde göründüğü, gömleklerini göbeklerini açığa çıkarmak veya tamamen üstsüz olmak suretiyle dolaşmaları ülke genelinde yaygın bir durum haline geldi.

Ancak vatandaşların kent imajını zedeleyen "medenileşmemiş fenomenler" hakkında şikayette bulunduklarını belirten Jinan yetkilileri, "Bu medenileşmemiş davranışı düzeltmeyi hedefliyoruz" dediler. Yetkililer, 'gömlek giymemeyi' veya 'vücutlarını kötü şekilde sergilemeyi' içeren 'halka açık yerlerde uygunsuz giyinmeyi' yasaklamayı planladıklarını söyledi.