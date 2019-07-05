NASA'dan asteroid uyarısı: 100 yılda 165 yakın geçiş yapacak, ilki 3 Ekim'de

Son yıllarda Dünya'ya yaklaşan ve çarpma riski bulunan asteroidler üzerinde çalışmalar yürüten NASA, FT3 ismini verdiği asteroidin Dünya için en çok tehlike arz eden cisimlerden biri olduğunu açıkladı.

340 metre genişliğinde olduğu tespit edilen dev asteroid, 2019 ile 2116 yılları arasında Dünya'ya 165 yakın geçiş yapacak.

Olası ilk yakın geçişin ise 3 Ekim'de gerçekleşeceği tespit edildi.

Ekim 2019 tarihini takiben ise asteroidin 2 Ekim 2024, 3 Ekim 2025 tarihlerinde yeni geçişler yapması bekleniyor.

Tam bir çarpışma olasılığı çok düşük olsa da, uzmanlar olası bir isabetin etkilenen bölgede yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine inanıyor.

Asteroid üzerinde yapılan araştırmalara göre ise, bu devasa cismin ağırlığının 55 milyar kilogram olduğu tahmin ediliyor.

Asteroidin dünyaya çarpması halinde yaratacağı etkinin ise 2.7 milyon ton TNT etkisinde olacağı hesaplandı. Uzmanlar, bu etkiyi açıklarken Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının TNT etkisi karşılığının 13 ve 18 bin ton olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan, asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin ise 11 milyonda 1 olduğu hesaplandı.

Asteroidin çarpmasından sonra gezegenin karşılacağı sorunlarla ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Asteroidin Dünya'ya temasının ardından oluşacak etkiler muhtemelen artarak devam edecektir.

Birkaç ay önce ise, bilim insanları Empire State büyüklüğünde olan 'Bennu' isimli asteroidin 2135 yılında gezegenimize çarpacağını açıkladılar. 79 milyar kilogram olduğu hesaplanan Bennu'nun çarpması halinde, temas ettiği bölgede yaşanan felaketler zinciri tetiklenmiş olacak.

Bilim insanları ise Bennu'ya karşı silah kullanımı seçeneğini değerlendiriyor.