Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 30 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 30 kişi öldürüldü.

Operasyon Sözcüsü Ayobami Oni-Orisan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Zurmi-Gurbin Baure Dumburumsilahlı çete üyelerine karşı "Hadarin Daji" operasyonları yapıldığını belirtti.

Oni-Orisan, operasyonlarda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü, 24 kişinin yakalandığını söyledi.

Operasyonlarda çete üyelerinin rehin aldığı çok sayıda kişinin kurtarıldığını aktaran Oni-Orisan, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Zamfara eyaletinde iki gün önce ordunun düzenlediği hava ve kara operasyonlarında 20 çete üyesi öldürmüştü.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.