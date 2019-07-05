Tahran’dan misilleme tehdidi geldi

İngiliz Savunma Bakanlığı, el koyulan geminin görüntülerini yayımladı.

İran Devrim Muhafızları, İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri’nin Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ederek İran’dan Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu geminin bırakılması çağrısı yaparken Londra’ya misilleme uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları’nda üst düzey bir komutan Mohsen Rezai, Twitter’da yaptığı açıklamada “İngiltere İran petrol tankerini bırakmazsa, İngiliz petrol tankerine el koymak (İranlı) yetkililerin görevi” ifadelerini kullandı. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise önceki gün protesto notası için çağırılan İngiltere’nin İran Büyükelçisi Rob Macaire” ile görüşmelerinin ardından AFP’ye verdiği demeçte, “Londra’nın davranışı kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Öte yandan alıkonulan geminin mürettebatının tankerin taşıdığı yükün niteliğini ve rotasını öğrenmek için ifadelerinin alındığı öğrenildi. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin sözcüsü, tankerdeki mürettebatın şüpheli olarak değil görgü tanığı olarak dinlendiğini söyledi. 28 kişilik mürettebatının çoğunu Hindistan, Pakistan ve Ukrayna uyrukluların oluşturduğunu açıkladı. Gemi takip sitelerinin verileri, İran’dan nisan ayında ayrılan tankerin, Afrika kıtasının güneyinden dolaşarak Akdeniz’e ulaştığını ortaya koyuyor. Singapur merkezli Grace Tankers şirketine ait geminin resmi belgelere göre Irak petrolünü taşıdığı belirtiliyor. AB, 2011’den bu yana iç savaşla boğuşan Suriye’ye petrol satışını yaptırımlar çerçevesinde yasaklamıştı.