4 Temmuz’a Trump gafları damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2017’deki Fransa ziyaretinde katıldığı ve çok etkilendiği Bastille Günü kutlamalarından esinlenerek düzenlenen tören için yapılan harcamalar, yaklaşan 2020 Başkanlık seçimlerine yönelik mesajlar tepkiye neden oldu.

Trump, 70 yıl sonra Lincoln Anıtı önünde konuşma yapan ilk başkan olarak kayıtlara geçti. Kurşun geçirmez cam arkasında konuşan Trump, “ulusal birlik” mesajları verdi. Konuşmasında gaflar eksik olmadı. Trump, sonuncusu sekiz yıl önce üretilen F-22 Raptor uçaklarından “yepyeni” şeklinde bahsetti, ABD’nin İngiliz İmparatorluğu’na karşı verdiği mücadeleyi anlatırken de henüz uçakların imal edilmediği 1814 yılında “havaalanlarının kontrolünün ele geçirildiğini” söyledi. Trump’ın konuşması sırasında Başkanlık uçağı Air Force 1 ile savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı. ABD basını, yalnızca hava gösterisinin 1.5 milyon doların üzerinde maliyeti olduğunu yazdı. Çok sayıda katılımcının üzerinde Trump’ın 2020 seçimleri için belirlediği “Amerika’yı Güçlü Tutalım” sloganının yazılı olduğu şapkalar ve tişörtler olduğu görüldü. Başkan’ın konuşması için VIP biletlerinden bir kısmının siyasi destekçilerine verilmesi eleştirilen bir başka konu oldu.