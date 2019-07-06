KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu

Denktaş'ın Sadrazamköy’de bir sitede içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü, mutfak aletleri ve diğer bazı elektronik eşyayı çaldı. Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği belirlendi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti. Açıklamaya göre; olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar birçok eşyayı çaldı.

DENKTAŞ: SOYULMAYA ALIŞTIK

Konuyla ilgili DHA'ya kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna. Bunun haber yapılmasına bile gerek yok" dedi.