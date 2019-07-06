KKTC'de Serdar Denktaş’ın villası soyuldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye eski bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın villası soyuldu.
DHA
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 15:09

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Denktaş'ın Sadrazamköy’de bir sitede içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü, mutfak aletleri ve diğer bazı elektronik eşyayı çaldı. Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği belirlendi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti. Açıklamaya göre; olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar birçok eşyayı çaldı.

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DENKTAŞ: SOYULMAYA ALIŞTIK

Konuyla ilgili DHA'ya kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna. Bunun haber yapılmasına bile gerek yok" dedi.

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