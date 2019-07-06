Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie bugün vaftiz ediliyor

Meghan Markle ve Prens Harry’nin iki aylık olan oğulları Archie, bugün vaftiz ediliyor. Gizli bir törenle vaftiz edileceği öğrenilen Archie’nin de tıpkı kuzenleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’in giydiği geleneksel vaftiz töreni kıyafetini giymesi bekleniyor. People dergisinin haberine göre, bu kıyafet, ilk kez 1841 yılında Kraliçe Victoria’nın en büyük kızına ve daha sonra 62 kraliyet bebeğine giydirilen özel vaftiz giysisinin bir taklidi. Bu kıyafet 2008 yılında dikildi.

Vaftiz töreni, Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth’in özel şapelinde gerçekeşecek. Aynı yerde 1984 yılında Prens Harry’nin de vaftiz töreni yapılmıştı.

Archie de tıpkı Kate Middleton ve Prens William’ın çocuklarına yapıldığı gibi Jordan Nehri’nden getirilen suyla vaftiz edilecek.



Yakın aile üyeleri ve arkadaşlardan oluşan 25 kadar davetli ile vaftiz anne ve babasının yer alacağı vaftiz töreni, basına kapalı yapılacak.



Bugüne kadar Archie’nin vaftiz anne ve babasının kim olduğunu açıklamayan Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu bilgiyi gizli tutacağı tahmin ediliyor.



Daha önce George Clooney’nin, Archie’nin vaftiz babası olacağı iddia edilmiş, Clooney ise “Herkes bu dedikoduyu sevdi. Ama gerçek değil. Benden hiç kimsenin vaftiz babası olmamı istemeyin” demişti.