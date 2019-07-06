Milyoner işadamına cinsel taciz suçlaması

Haberde Bay X. olarak anılan işadamı, iddialar mahkemenin önüne gelmeden iki kadınla finansal anlaşma yaptı.

Kadınlar özel bir ofiste ve işadamının kent dışındaki rezidansında elle tacize uğradıklarını, zorla öpüldüklerini ve taciz edildiklerini iddia ediyor.

Suçlamaların odağındaki işadamının birkaç kez evlendiği ve yetişkin çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İşadamı ile kadınlar arasında varılan anlaşma, kadınların iddialarını geri çekmelerini ve konuya ilişkin herhangi bir ifşaatta bulunmamalarını öngörüyor.