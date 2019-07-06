Milyoner işadamına cinsel taciz suçlaması

İngiltere'de geniş siyasi ve toplumsal bağlantıları olan multi-milyoner bir işadamı, kadın çalışanlarına cinsel istismar ve tacizle suçlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, şahsın adının medyada yer almaması için mahkemeden karar çıkarıldığını yazdı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 16:31

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Haberde Bay X. olarak anılan işadamı, iddialar mahkemenin önüne gelmeden iki kadınla finansal anlaşma yaptı.

Kadınlar özel bir ofiste ve işadamının kent dışındaki rezidansında elle tacize uğradıklarını, zorla öpüldüklerini ve taciz edildiklerini iddia ediyor.

Suçlamaların odağındaki işadamının birkaç kez evlendiği ve yetişkin çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İşadamı ile kadınlar arasında varılan anlaşma, kadınların iddialarını geri çekmelerini ve konuya ilişkin herhangi bir ifşaatta bulunmamalarını öngörüyor.

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