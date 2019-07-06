İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA | Florida'da AVM'de patlama: Çok sayıda yaralı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.
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Yayınlanma tarihi: 6 Temmuz 2019 Cumartesi, 20:36