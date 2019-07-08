ND yeniden iktidarda

Yunanistan’da pazar günü yapılan erken genel seçimlerde yüzde 39.85 oy oranıyla, Radikal Sol Koalisyon’a (SYRIZA) 8.32 puan fark atarak iktidara gelen sağ Yeni Demokrasi partisi (ND)’nin lideri Kyriakos Miçotakis, dün, yemin töreninin ardından başbakanlık koltuğunu devraldı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sonuçlarına göre, 300 kişilik parlamentoda ND 158, seçimlerde ikinci olan SYRIZA ise 86 sandalye elde etti. Seçimlerden önce yapılan kamuoyu yoklamalarında ND’nin SYRIZA’ya 8-10 puan arasında fark atacağı yönünde tahminler yer alıyordu. Bakanlık tarafından yayımlanan sonuçlara göre, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Başkanı Fofi Gennimata liderliğinde kurulan Sosyalistlerin Değişim Hareketi (KİNAL) meclise üçüncü sıradan girerken göçmen karşıtı ve aşırı milliyetçi söylemleriyle tanınan Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisi yüzde 3’lük barajı aşamadı.



Zorlu sınav

Aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan gazeteci, yazar ve sunucu Kyriakos Velopoulos’un lideri olduğu Yunan Çözümü (Elliniki Lysi) ile, Eski Maliye Bakanı, sol çizgiden Yanis Varufakis’in MeRA25 Partisi, 6 partinin seçim barajını geçtiği meclise ilk defa girerek, sırasıyla, 10 ve 9 sandalyeye hak kazandılar. Komünist Parti (KKE) ise yüzde 5.30 düzeyinde oy alarak 15 milletvekili çıkardı.

Seçimlerden sonra pazar gecesi yaptığı konuşmada meclisin yaz boyunca çalışacağını belirterek “gelecek bekleyemez” ve “kaybedecek zamanımız yok” şeklinde yorumlar yapan Miçotakis, Harvard mezunu. Chase Yatırım Bankası ve McKinsey gibi kuruluşlarda çalışmasının yanı sıra, 2013-2015 tarihleri arasında idari reform ve e-devletten sorumlu bakan olarak da görev yapmış olan 51 yaşındaki Miçotakis, seçim kampanyasında, vergilerin düşürülmesi, bürokrasinin azaltılması ve “yatırımlarla desteklenen daha güçlü bir büyüme”nin gerçekleştirilmesi gibi vaatlerde bulunmuştu.

Yunan basınında yer alan analizlerde, Miçotakis hükümetinin öncelikle ilgilenmesi gereken konular arasında ekonominin yanı sıra, Türkiye ile ilişkilerin yer aldığı vurgulandı. Bu yorumlarda, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına bağlı olarak Türkiye’nin, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve İsrail ile yaşadığı anlaşmazlıklara da dikkat çekildi. In.gr sitesinde yer alan bir yazıda, bu çerçevede, Yunanistan’daki yeni ve eski hükümetlerin Türkiye’ye yaklaşımları arasında büyük bir fark olmayacağının altı çizildi. Ancak “Türkiye ve ABD ilişkilerinde istikrarsızlık ve dengesizlik olduğu takdirde” bu konunun, “yeni hükümetin başını ağrıtacağı” da belirtildi. +

Miçotakis’i başbakanlık binasında Çipras karşıladı. Yeni Başbakan, Çipras’ın binadan ayrılışını kapıdan izledi.

TÜRKİYE’YE AB YAPTIRIMLARINI SAVUNMUŞTU

Miçotakis, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen dini törende, kendisinden önceki Başbakan Aleksis Çipras’ın aksine İncil’e el basarak yemin etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un huzurunda gerçekleşen yemin törenini Atina Başpiskoposu İeronimos yönetti. Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis 1967 darbesi sonrası tutuklanarak ev hapsine konmuş, 1968 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçmıştı. Miçotakis’in Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin pozisyonu, Çipras’a göre çok farklı değil. Doğu Akdeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları ile ilgili kriz hakkında Türkiye’ye AB yaptırımlarının uygulanmasını savunmuştu. Seçimlerden kısa bir süre önce Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kestanelik bölgesini ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamalarda, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerinin önemine değinmişti. Ayrıca, Türkiye’yi uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeye davet etmişti.