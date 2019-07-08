Zenginleştirilmiş uranyum üretimi yüzde 4.5’i geçti

Tahran ile Londra arasında İran’a ait Grace 1 Suriye’ye yaptırımları deldiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alıkonması ile başlayan kriz dinmiyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın AB üyesi olmadığını ve yaptırımların kendilerini bağlamadığını söyledi. Yardımcısı Abbas Arakçı’dan ise geminin Suriye’ye gitmediğini, iki milyon varil petrol taşıyacak kapasitede olmadığı açıklaması geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Kemalvendi, söz konusu oranın ülkedeki güç reaktörlerinin yakıt ihtiyacına cevap vermek için üretildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği’nden (AB) İran’ın hamlesine ilişkin, “Çok endişeliyiz. İran’a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz” çıkışı yükselirken ABD Başkanı Donald Trump İran’ın birçok “kötü şey” yaptığını belirtirken bu ülkenin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran’ı “yeni tecrit” ve “yaptırımlarla” karşılaşabileceği konusunda uyardı.



‘Sonraki adım daha sert olur’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise “Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı” ifadelerini kullandı. Musavi, Avrupa’nın anlaşmayı kurtarmak için 60 günü olduğunu, anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde “üçüncü adımın daha sert olacağını” söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren “İkinci Adım” uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.