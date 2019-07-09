Trump'ın hedefindeydi! Facebook'a Beyaz Saray'dan ambargo

Beyaz Saray’ın bu yıl 11 Temmuz’da düzenleyeceği geleneksel sosyal medya zirvesi bu kez ‘davet listesi’ nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray etkinliğe kimlerin davet edildiğine dair yorum yapmadı ancak sosyal medya alanında faaliyet gösteren ve Trump yanlısı Bill Mitchell’in da aralarında olduğu muhafazakâr bazı isimler etkinliğe katılacağını duyurdu.

Facebook ise etkinliğe davet edilmediğini duyurdu. Twitter ise davet edilmesine ya da etkinliğe katılmasına dair bir açıklama yapmadı. Google’ın çatısı altında bulunduğu Alphabet Inc’s şirketi de yorum yapmadı.

'TWITTER VE FACEBOOK OLMASA SEÇİLEMEZDİM' DİYORDU

Başta Trump olmak üzere ABD’li siyasetçiler seçmenleri etkilemek adına giderek artan bir oranda sosyal medyaya başvuruyor. Trump pek çok kez, ‘Twitter ve Facebook olmadan seçilemeyeceğini’ savunmasıyla biliniyor.

Ancak bir süredir özellikle bu iki platform, Trump tarafından Cumhuriyetçilere karşı ‘önyargılı’ olmakla eleştiriliyor. Ayrıca Trump, hükümet tarafından büyük teknoloji şirketlerine düzenlenmeler getirilmesi gerektiğini de öne sürüyor.

Mart ayında Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Facebook, Google ve Twitter -yozlaşmış medyadan bahsetmiyorum bile- bunlar öyle radikal sol taraftarları ki… Ama korkmayın, biz her türlü kazanacağız, aynen daha önce yaptığımız gibi” demişti.

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Üç şirket de bu iddiaları reddetti ancak Trump ve muhafazakârların tepkisi devam etti.

TAKİPÇİLERİNİN AZALMASINDAN YAKINMIŞTI

Nisan ayında Twitter’ın CEO‘su Jack Dorsey ile görüşen Trump, çok sayıda takipçisini kaybettiğinden yakınmış ve bunun kişisel profiline karşı özel olarak yapılmış bir az gösterme vakası olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray’ın söz konusu etkinliğine çok sayıda sosyal medya uygulamasında üst düzey yetkili olan kişiler katılıyor. Etkinlikteki fikir alışverişi, sosyal medya uygulamalarını geliştirmeye yarıyor. (Sputnik)