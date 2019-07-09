Wimbledon: Serena Williams korta zarar verdiği için 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı

EPASerena Williams

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen Amerikalı tenisçi Serena Williams'a, raketiyle korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası verildi.

Turnuvanın organizatörü ve kortların sahibi olan All England Kulübü, 37 yaşındaki Williams'ın turnuva öncesi bir antrenman sırasında "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle bu cezaya çarptırıldığını açıkladı.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi kulübün çimlerin korunması konusunda çok sıkı kuralları olduğuna dikkat çekti.

Gazete, hakemlerin her maçtan önce oyuncuları, öfkelendiklerinde raketlerini yere vurmamaları konusunda uyardığını aksi halde ceza alacaklarını söylediğini aktardı.

Serena Williams, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda dün İspanyol rakibi Carla Suarez Navarro'yu 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmış ve 367 bin dolar para ödülünü garantilemişti.

Kariyerde tek kadınlarda 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Williams çeyrek finalde Amerikalı rakibi Alison Riske ile karşılaşacak.

'Wimbledon'a bomba düşsün' diyen tenisçiye de ceza

Öte yandan All England Kulübü, Cumartesi günü üçüncü turda Tennys Sandgreen'e yenilerek elendikten sonra öfkeyle "Umarım Wimbledon'da bomba patlar" diye bağıran İtalyan tenisçi Fabio Fognini'yi de 3,000 dolar cezaya çarptırdı.

Wimbledon 2'nci Dünya Savaşı sırasında bombalanmıştı.

Fognini, 2017'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nda da bir kadın hakeme cinsiyetçi hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle iki yıl men cezası almış ancak cezası ertelenmişti.