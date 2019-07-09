AVM'de feci kaza.. Çocuğun az daha kolu kopuyordu

Çin'in Yuanjiang eyaletinde bulunan bir alış veriş merkezinde iki yaşındaki çocuk annesi ile beraber yürüyen merdivenlerden aşağı inerken bir anda kolunu merdiven basamakları arasına sıkıştırdı. Güvenlik görevlisinin anında müdahalesiyle çocuk yara almadan kurtuldu.