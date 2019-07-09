Tayvan’a silah gerilimi

Silah listesinde 250 tane Stinger füzesi bulunuyor

Ticaret savaşındaki ABD ile Çin arasında sürtüşme başlıklarından biri olan Tayvan konusu gündemden düşmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine Pekin yönetiminden sert tepki geldi.



‘Derhal iptal edilsin’

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kendisine bağlı özerk bölge olarak gördüğü Tayvan’a silah satışına geçen ocak ayında yeşil ışık yakmıştı. ABD’nin de bağımsızlığını tanımadığı ancak silah satışını sürdürdüğü Tayvan’a, 108 adet M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesinin yanı sıra çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının da dahil olduğu askeri malzemenin satılacağı bildirildi.

Pekin’den yapılan açıklamada, “Çin’in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar veren kaba bir girişim” olarak nitelendirilen satışın “derhal iptal edilmesi” istendi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası ve hiç kimse Çin hükümetinin ve halkının, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak ve dış müdahaleye karşı çıkma kararlılığını küçümsememelidir” şeklinde konuştu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ise “silah satışının bölgenin güvenliğini sağlamayı amaçladığı, bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği” bildirildi. Yaklaşık 10 yıldır Tayvan’a silah satışı yapan ABD, bölgenin bir numaralı silah tedarikçisi durumunda bulunuyor. Pentagon’un açıkladığı verilere göre 2010 yılından bu yana Tayvan’a 15 milyar dolarlık silah sattı. Tayvan da, savunma konusundaki yatırımlarını arttıracağını “ABD ve benzer fikirdeki ülkelerle bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini” duyurdu. Washington ile Pekin arasında silah satışının yanı sıra Tayvan Boğazı’ndaki hâkimiyet konusunda da sürtüşme yaşanıyor. Pekin, geçen ay ABD’nin Tayvan Boğazı’ndan askeri gemiler geçirmesine tepki göstermiş, “Çin’in kutsal toprağı olarak gördüğü Tayvan için gerekirse güç kullanacağı”uyarısında bulunmuştu.