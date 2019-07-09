Taliban’la yol haritası uzlaşısı

Katar’ın ev sahipliğinde, Afganistan’ın önceki Devlet Başkanı Hamid Karzai döneminde kurulan Yüksek Barış Konseyi temsilcilerinin yanı sıra, Taliban’dan etkili isimlerin buluştuğu Afganistan İçi Diyalog Konferansı’nın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde “Afganistan’da sürdürülebilir barışın, sadece kapsamlı Afgan görüşmeleri yoluyla gerçekleşebileceği” konusunda anlaşıldığı belirtildi.



ABD görüşmeleri sürüyor

Katar’ın terörle mücadele özel temsilcisi Mutlak el-Kahtani ortak bildirgeyi “barış yolunda atılan ilk adım” olarak değerlendirirken, Almanya’nın Afganistan Özel Temsilcisi, “Konferansın başarısı, Afganistan’da şiddeti bitirme adımlarının ilki olmasıdır” ifadelerini kullandı. Taraflar arasındaki görüşmelerde daha önce kadın haklarının nasıl ele alınacağı konusunda tıkanma yaşanmıştı. Önceki gece yayımlanan bildirgede kadın haklarının “İslami bir çerçevede” korunması çağrısında bulunulurken, sivil kayıplara son verilmesi de istendi.

Katar’da ABD heyetiyle Taliban temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ise dün devam ettiği bildirildi. ABD’nin ülkedeki askerlerini çekmesi karşılığında Taliban’ın bölgeyi çevre ülkeler için bir terör üssü olarak kullanmaması hedefiyle başlayan müzakerelerde son oturum geçen hafta sonu düzenlenmişti. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, son görüşmelerin şu ana kadarki “en verimli” oturum olduğunu söylemişti.