ABD ile Katar işbirliği mesajı verdi

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, Katar’ın ABD’ye yaptığı yatırımlardan övgüyle söz ederek, yeni yatırımların da yolda olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Trump, “Her şeyin çok olumlu olacağını biliyorum. Siz çok değerli bir müttefiksiniz. Bize büyük askeri üs ve havalimanı konusunda çok yardımcı oldunuz” değerlendirmesini yaptı.

Katar Emiri El Sani de iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının çokluğuna işaret etti. “Ziyaretim paylaştığımız bu idealleri bir kez daha vurgulamaktadır. Burada güçlü ekonomik ortaklığımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı. Şeh Sani’nin, “Maalesef bölgemizde bizim düşüncelerimizi paylaşmayanlar var. Bugünün dünyasında müttefiklik ilişkileri belirli ortaklıklarla yapılır ve bazı belirli müttefikler gerçekten dost değillerdir. Fakat ABD ile Katar müttefik ve dosttur” sözleri dikkati çekti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır liderliğindeki kimi ülkeler 2017’de Katar’a İran ile ilişkileri, terör guruplarını desteklediği iddiasıyla ambargo uygulamaya başlamıştı. Trump yönetimi önce bu kararı desteklediğini açıklamış daha sonra geri adım atmıştı. Katar Emiri’nin ziyaretinin Washington-Tahran ilişkilerinde tansiyonun çok yüksek olduğu ve Katar’da ABD-Taliban barış görüşmelerinin yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan Ürdün ordusuna ait Helle Ahbar sitesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulunun dünkü oturumunda, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi’nin ülkenin Doha Büyükelçisi olarak atanması yönünde karar alındı.