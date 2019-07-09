İngiliz gemisi Suudi limanında iddiası

The Independent gazetesinin haberine göre Irak’ın Basra Körfezi’nde bulunan Al Başrah Petrol Terminali’ne seyir halinde olan geminin kaptanının, İran’ın, Cebelitarık’ta alıkoyulan gemisine karşılık misilleme yapabileceğinden endişe ederek Suudi limanına sığındığı belirtildi. İran’ın Grace 1 gemisine, Suriye’ye yönelik petrol yaptırımlarını delmeye çalıştığı gerekçesiyle el konulmuştu.

Tahran hükümetinin bu adıma karşı misilleme açıklamalarına ise dün bir yenisi daha eklendi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran’a ait petrol tankerine el koymasına karşılık vereceklerini söyledi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre, başkent Tahran’da düzenlenen bir törende konuşan Bakıri, “Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir.” dedi. İran tankerin Suriye’ye petrol taşımadığını savunuyor.



‘Trump’ı kandırdılar’

Öte yandan İran’ın ABD yaptırımları gerekçesiyle nükleer anlaşmaya ilişkin taahütlerini kademeli olarak terk etme politikasının yankıları sürüyor. Avrupa dün bir kez daha Tahran hükümetine anlaşmaya bağlı kalınması talebini iletti. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Avrupa’nın bağlı kaldığı oranda nükleer anlaşmaya uyacağız ve onunla orantılı olarak adım atacağız. Attığımız adımlar nükleer anlaşmayı korumak içindir” açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun nükleer anlaşma konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ı kandırdıklarını öne sürdü.