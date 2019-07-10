Japonya’nın kutsal sayılan koruma altındaki Nara geyikleri kilolarca plastik poşet yedikleri için öldü

Japonya'nın Nara kentinde kutsal kabul edilen ve yüzlerce yıldır koruma altında olan geyiklerden dokuzunun çevreye atılan poşetleri yiyerek öldüğü açıklandı. Sadece bir hayvanın karnından 4,3 kilo plastik çıktı.