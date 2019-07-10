Assange'ın sığındığı büyükelçilikte 24 saat izlendiği ortaya çıktı

El Pais gazetesinin ulaştığı bilgilere göre 2012 ile 2018 arasında Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'ni korumakla görevli olan İspanyol savunma şirketi Undercover Global S. L., çalışanlarına Assange'ın tüm hareketlerini takip etme talimatı verdi.

İspanyol gazete ayrıca Assange'ın konsoloslukta yaşadığı 2017 ile 2018 yıllarından bazı kayıtlara ulaştı. Bahsi geçen kayıtların bazılarında Assange'ın avukatlarıyla görüştüğü ve savunma stratejisini tartıştığı görülüyor. Savunma şirketinin bu görüşmeleri not aldığı öğrenildi.

Kayıtlarda ayrıca Assange'ın arkadaşlarının onu kılık değiştirip Küba veya Rusya'ya kaçmaya da ikna etmeye çalıştığı, ancak Assange'ın "bunun bir yenilgi olacağını" söyleyerek teklifi reddettiği görülüyor.

Assange'ın izlenme konusunda çok paranoyak olduğu ve bu yüzden büyükelçilikte kaldığı süre içinde bazı toplantılarını kadınlar tuvaletinde gerçekleştirdiği öğrenildi. (T24)