İran’a karşı deniz koalisyonu

Washington-Tahran nükleer geriliminin suları ısıttığı Körfez’de ABD, “deniz güvenliğini sağlayacak bir askeri koalisyon” kurma yönünde arayışını sürdürüyor. ABD’nin Yemen ve İran açıklarında deniz güvenliğini sağlayacak askeri koalisyon hamlesine ilişkin Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, “Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep’te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz” dedi. “Gemilere bayraklarını taşıdıkları ülkeler tarafından koruma sağlanabilir. Biz de keşif desteği verebiliriz” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da daha önce aralarında Suudi Arabistan’ın da olduğu 20’den fazla ülkenin deniz güvenliği koalisyonu kurulması için çalışacağını umduğunu söylemişti.



Petrol ticaretinin can damarı

Hürmüz Boğazı’ndan günlük 21 milyon, Bab-ül Mendep Boğazı’ndan da yaklaşık 4 milyon varil petrol tankerlerle dünyanın diğer bölgelerine ulaştırılıyor. ABD geçen yıl İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’a baskıyı artırmış durumda.

Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre Limanı’nda ikisi Suudi bandıralı dört gemiye sabotaj düzenlenmiş, olayla ilgili ABD İran’ı işaret etmiş, Tahran suçlamaları reddetmişti. Bölgede tansiyon geçen haftalarda ABD’ye ait bir İHA’nın, İran tarafından düşürülmesinin ardından daha da yükselmişti.