Danimarka’ya SDG talebi

Politiken gazetesinde yer alan habere göre ABD’nin, Danimarka’dan Suriye’ye asker göndermesini ve Ankara’nın terör örgütü olarak gördüğü PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nİ (SDG) eğitmesini istediği belirtildi. Haberde, Danimarka’da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Daha önce Almanya’dan Suriye’ye ek askeri birlik gönderme talebine ret cevabı alan ABD’nin, Fransa ve İngiltere’ye yaptığı teklif ise olumlu karşılık bulmuştu.



Anayasa umudu

Öte yandan, Suriye’de 9 yıldır devam eden iç savaşta barış sürecini canlandırmak amacıyla BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, anayasa komitesi oluşturulması gündemiyle geçen cuma ziyaret ettiği Rusya’nın ardından dün Şam’a gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim’le görüşmesinin ardından Şam’dan, “savaş sonrası yapılandırma için komite kurulması konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiği açıklaması geldi.