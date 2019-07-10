Tam saha baskı

Yavuz sondaj gemisi önceki gün Karpaz açıklarına varmıştı.

Doğu Akdeniz’de enerji mücadelesi sürerken Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetlerine karşı tutum alan ülkeler Ankara’yı baskılama hamlelerini artırıyor. Bölgede tartışmalı sondaj faaliyetlerini yabancı enerji şirketleriyle yürütme adımı atan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) verdiği destekle bilinen ABD ve İsrail’den Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmaları için yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz’un ada açıklarına ulaşmasına tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapma noktasındaki mükerrer teşebbüslerinden büyük endişe duymaktadır” denildi. “Türk makamlarını bu eylemlerini durdurmaya ve tüm tarafları bölgedeki gerilimin artmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü de, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı son adımları “endişeyle takip ettiklerini” söyledi. Rum yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.



‘Şımarık çocuk’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan’dan gelen eleştirilere bir açıklamayla tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın “Türkiye Doğu Akdeniz’in şımarık çocuğu olmayı bırakmalı” sözlerine ilişkin “Avrupa’nın şımarık çocuğu unvanı esasen Yunanistan’a aittir. Avrupa’nın haylaz çocuğu ise uluslararası hukuka aykırı bir şekilde AB üyesi olan ve Yunanistan’la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz’i istikrarsızlığa sürükleyen GKRY’dir” yanıtı verildi. Açıklamada, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece adanın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edecektir. Bu çerçevede Yavuz sondaj gemimizin faaliyetlerinin yasal ve meşru dayanağını teşkil eden ruhsatları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamları tarafından yapılan açıklamaları da tamamıyla destekliyoruz” denildi. Önceki gün AB’nin yanı sıra Rusya, Fransa ve Mısır’dan da Ankara’ya “Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri durdurma” çağrısı gelmişti.

GKRY’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı ilan ettiği “münhasır ekonomik bölgeler”de başlattığı doğalgaz arama faaliyetleri hem KKTC hem de Türkiye’nin tepkisinin merkezinde. Rum yönetiminin KKTC’yi dışlayan bu tutumuna misilleme olarak Türkiye’nin hidrokarbon aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan “Fatih” geçen mayıs ayında Kıbrıs’ın batısına ulaştıktan sonra sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye’nin gönderdiği ikinci gemi “Yavuz” ise hafta başında adanın doğusuna ulaştı.