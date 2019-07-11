Vatikan'da iki prensesin mezarları açıldı, 36 yıldır kayıp olan Emanuela Orlandi aranıyor

EPAEmanuela Orlandi

1983'te 15 yaşındayken ortadan kaybolmasının ardından İtalya'nın en büyük gizemlerinden biri haline gelen Emanuela Orlandi'nin Vatikan'daki bir mezarlığa gömülü olduğu ihbarı üzerine bugün mezarlıkta operasyon başlatıldı.

Vatikan'daki Cermen Mezarlığı'nda, 1800'lerde hayatını kaybetmiş iki prensesin mezarları açılarak Emanuela Orlandi'ye ait bir iz aranacak.

Bir Vatikan çalışanının kızı olan Emanuela Orlandi 15 yaşındayken, Haziran 1983'te ortadan kaybolmuştu.

36 yıldır kızlarının başına ne geldiğini bulmaya çalışan Orlandi ailesi, geçen yıl bu mezarlığa bakmalarını salık veren bir ihbar almıştı.

Orlandi ailesinin avukatına yollanan ihbar mektubunda, Vatikan'daki mezarlıkta "meleğin işaret ettiği yere bakmaları" söyleniyordu.

Ailenin Vatikan'a yaptığı başvuru sonrasında Cermen Mezarlığı'nda, melek figürünün yer aldığı iki mezarın açılarak incelenmesine onay verildi.

"Requiescat in pace" (Latince "Huzur içinde yat") yazılı bir kitap tutan melek figürünün yer aldığı Prenses Sopihe von Hohenlohe'nin mezarı ile bitişiğindeki Prenses Carlotta Federica di Mecklemburgo'nun mezarını açma çalışmaları bu sabah başladı.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamaya göre, Orlandi ailesi tarafından açılması istenen mezar yalnızca Prenses Sopihe von Hohenlohe'ninki olsa da Vatikan, "olası bir yanlış anlamayı önlemek adına" yanında bulunan ve benzer bir mezar taşına sahip olan Prenses Carlotta Federica di Mecklemburgo'nun mezarının da açılmasına karar verdi.

Reuters"Dosyayı verin. Emanuela için adalet" yazılı tişört giymiş bir aktivist

Prenseslerin kimlik bilgileri açıklanmadı

Vatikan, 1800'lerde hayatını kaybeden prenseslerin halen hayatta olan yakınlarının operasyondan haberdar edildiğini belirtti. Ancak iki prensesin yakınlarının kimlik bilgileri açıklanmadı.

Son olarak Roma'daki Sant'Apollinare Meydanı yakınlarında görülen Orlandi'nin başına ne geldiği hakkında çok sayıda spekülasyon ortaya atılmıştı.

Orlandi'nin mafya tarafından öldürüldüğünden, uluslararası bir komplonun kurbanı olduğuna kadar çok sayıda iddia hala zaman zaman yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

İddia sahiplerinden biri de Mehmet Ali Ağca'ydı

Orlandi hakkındaki iddia sahiplerinden biri de Mayıs 1981'de Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'ydı.

Ağca, Papa'ya suikast girişimi sonrası kendisinin serbest bırakılmasını sağlamak için Orlandi'nin kaçırılarak rehin alındığını ve bir manastıra kapatıldığını iddia etmişti.

Ağca, hem Orlandi'nin hem de onun gibi 1983'te 15 yaşındayken kaybolan Mirella Gregori'nin kaçırılmasında Sovyet ve Bulgar gizli servislerinin parmağı bulunduğunu öne sürmüştü.

Emanuela Orlandi'nin akıbetiyle ilgili bir diğer iddia da Roma'daki mafya örgütü Magliana Çetesi'ne işaret ediyordu.

Magliana Çetesi'nin liderlerinden Enrico De Pedis'in mezarı da bir ihbar üzerine 2012'de açılmış ancak Orlandi'ye ait bir ize rastlanmamıştı.

Ekim 2018'de de Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'ne ait bir binada restorasyon çalışmaları yapılırken insan kemikleri bulunmuş, İtalyan basını bu kemiklerin Emanuela Orlandi ya da Mirella Gregori'ye ait olabileceği iddiasını gündeme getirmişti.

İncelemeler sonunda bu kemiklerin M.S. 90-230 yılları arasındaki bir dönemde yaşamış bir kişiye ait olduğu belirlenmişti.