Trump'ın tehditlerine rağmen, ABD'nin teknoloji devlerine dijital vergi, Fransız parlamentosundan geçti

Teknoloji devlerinden özel vergi alınması yönünde Avrupa Birliği'nde (AB) uzlaşıya varılamamasına rağmen Fransa'nın aldığı karar, ABD ile AB arasındaki ticaret savaşlarını tırmandırabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransız dijital vergisi hakkında soruşturma açma kararıyla gözdağı vermesine karşın, Fransa'da Meclis'in ardından Senato da Amerikan teknoloji devleri Google, Apple, Facebook ve Amazon'un akronimi olarak 'GAFA vergisi' denilen yasayı kabul etti.

FRANSA İLK OLDU

Böylece Fransa dijital devlere özel vergi getiren ilk büyük ekonomi oldu.

Yeni yasa, faal oldukları ülkelerde hemen hemen hiçbir şey ödemeden muazzam servet kazanan internetin ağır toplarının vergi ödememesinden kaynaklanan uçurumu kapatmayı amaçlıyor.

GELİRİN YÜZDE 3'Ü VERGİ OLARAK ALINACAK

Buna göre Fransa'da 25 milyon ve dünya çapında 750 milyon euro gelir kazanan dijital şirketlerin Fransa'da verdikleri hizmetlerden edindikleri gelirin yüzde 3'ü vergi olarak alınacak. Üstelik bu uygulama geriye dönük olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılacak.

TRUMP'TAN EGEMEN BİR ÜLKENİN YASASINA SORUŞTURMA

Yasa daha Fransız parlamentosundan çıkmadan tepki göstermiş olan ABD Başkanı, Fransa'nın dijital vergisine soruşturma açmak gibi bir emsal yarattı.

Trump'ın açtığı soruşturmayı yürütecek makam olan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de "Fransız Senatosu'ndan geçmesi beklenen dijital hizmet vergisinin adil olmayan şekilde Amerikalı şirketleri hedef almasından ABD çok endişe duyuyor" açıklamasını yaptı.

LE MAIRE: TEHDİTLE ÇÖZÜLMEZ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, egemen ülkenin çıkardığı yasaya ABD'nin soruşturma açması gibi bir durumun iki ülke ilişkilerinde bir benzerinin olmadığına dikkat çekti.

Oylamadan önce Senato'ya seslenen Le Maire, "Müttefiklerin aralarındaki farklılıkları tehditler dışında yollardan çözebileceklerine ve çözmek zorunda olduklarına inanıyorum" diyerek ekledi:

"Fransa egemen bir devlettir ve vergilendirme mekanizmasına kendi başına karar verir ve böyle yapmaya devam edecektir."

'ABD-FRANSA İLİŞKİLERİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yaptığı uzun sohbette 301. maddeden soruşturma hakkında uyarıldığını aktaran Fransa Ekonomi Bakanı, ABD-Fransa ilişkilerinde ilk kez böyle bir adım atıldığının altını çizdi. Trump yönetimi, adil olmayan ticari uygulamalar ve ABD'nin ticaretinin kısıtlanması gibi durumlarda devreye giren 301. maddeyi, özellikle Çin'e karşı gümrük vergilerini artırarak ticaret savaşı yürütmek için kullandığı bir araç haline getirdi.

G20'DE İNTERNET DEVLERİNE KÜRESEL VERGİ MEKANİZMASI ARAYIŞI

Fransız hükümeti ise dijital verginin özel olarak ABD şirketlerini hedef almadığını, Avrupa ve Asya'dan şirketleri de etkileyeceğini savundu.

ABD'nin de üyesi olduğu G20'nin geçen ayki toplantılarında Google ve Facebook gibi internet devlerini vergilendirmek için küresel bir sistem bulunmasına acil ihtiyaç olduğu yönünde uzlaşılmıştı, ama bunun nasıl yapılacağına dair ihtilaf aşılamamıştı. OECD'nin sunduğu önerileri memnuniyetle karşılayan G20 maliye bakanları, "2020'de nihai raporla konsensüs temelli çözüm için çabalarımızı ikiye katlayacağız" açıklamasını yapmıştı.