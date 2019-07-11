Cebindeki 68 bin Avro'yu polise vermemek için denize atladı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde polis tarafından çevrilen bir şüpheli, cebindeki 68 bin Euro'yu vermemek için denize atladı. Yüzerek uzaklaşmaya çalışan şüpheli, peşinden denize atlayan polisler tarafından yakalandı. Yusuf Özkan'ın haberi.