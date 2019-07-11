Trump'ın Genelkurmay adayı: Türkiye, S-400’leri kabul ederse F-35 programından çıkarılmalı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine aday gösterilen Orgeneral Mark A. Milley, Rus hava savunma sistemi teslimatının hayata geçirilmesi durumunda Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı F-35 programından çıkarılması ve bu uçakların Türkiye’ye teslimatının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Milley, ABD Kongresi’ne mektubunda, “Görevimin onaylanması durumunda, Türkiye’nin S-400’ü kabul etmesi durumunda, F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimine son verilmesini ve Türkiye’nin F-35 programından ihraç edilmesini tavsiye ederdim” diye yazdı.

S-400’ün, F-35 gibi uçakları vurmak için geliştirilen bir sistem olduğunu savunan Milley, “Türkiye’ye, F-35 alıp doğrudan S-400 yakınında kullanmasına izin verirsek S-400’ün radar sistemi F-35’le ilgili gizli bilgiyi Rus askerlere sunabilir” iddiasında bulundu.