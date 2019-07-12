NATO'dan S-400 açıklaması: Endişe duyuyoruz

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçaların Ankara'ya getirilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Rus savunma sanayi şirketi Almaz Antey’in geliştirdiği sistem 2007’den bu yana Rusya’da kullanılıyordu. Rusya’nın ardından S-400’leri Çin ve Belarus kullanmaya başladı. Türkiye ise bu ülkelerin ardından dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak nitelendirilen S-400’lere sahip olan dördüncü ülke oldu.

TÜRKİYE DÜNYADA TEK

Türkiye, topraklarında hem Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemi hem de Rus yapımı S-400'leri barındıran ilk ülke oldu.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin bu hamlesine NATO'dan ilk açıklama geldi. AFP’ye konuşan NATO yetkilisi, “Türkiye’nin S-400 sistemini alma kararının doğuracağı potansiyel sonuçlar hakkında endişeliyiz” dedi.