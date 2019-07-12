Kamerun’da koleradan ölenlerin sayısı 2 günde 48’den 93’e çıktı

Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie ülkenin kuzeyinde en az bin kişiye kolera teşhisi konduğunu açıkladı.

Kamerun’un kuzeyindeki kolera salgını ölümlere neden oluyor. Vakaların ilk ortaya çıktığı Çarşamba gününden bu yana 48 olan ölü sayısı bugün itibariyle 93'e yükseldi. Ölü sayısındaki artışın ciddi boyutlara ulaşmasıyla ilgili olarak, Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Manaouda Malachie, endişe verici bir durum yaşadıkları itirafında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, hastalığın Kamerun’un kıyı ve merkezi bölgelerine yayılabileceği konusunda uyarı yaptı.