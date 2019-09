The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti

New York Emniyeti’nden CNN’e yapılan açıklamada, Manhattan’da bir evde yerel saatle 16.00’da “bilincini kaybetmiş bir erkek” bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi. Kimliği polis tarafından teyit edilen Ocasek’in olay yerinde öldüğü açıklandı.

New Wave’in önemli temsilcilerinden olan The Cars topluluğu, 1970’li ve 80’li yıllarda “My Best Friend’s Girl” ve “Drive” gibi şarkılarıyla şöhrete kavuşmuştu.

Ocasek ve lise arkadaşı Benjamin Orr tarafından 1970’lerin ortalarında kurulan The Cars, MTV kanalının ilk yıllarında ana dayanaklarından biriydi. Grubun “Double Life” adlı klibi, kanalda yayınlanan 21’inci video klip olmuştu.

Ocasek, 1984 tarihli “Drive” şarkısının klibinde tanıştığı 54 yaşındaki Model Paulina Porizkova ile evliydi. İki çocukları bulunan çift geçen yıl ayrılmıştı.

Ocasek, 1984 tarihli “You Might Think”te olduğu gibi The Cars’ın birçok klibinde göründüğü haliyle, taranmamış saçları ve güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinmişti.

Ocasek ve The Cars, geçen yıl Cleveland’da bulunan ‘Rock & Rall Holl of Fame Müzesi’ne dahil edilmişti.