ABD ile beşinci ortak hava devriyesi başladı

Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 5'inci hava devriyesini başlattı. Suriye'den gelen 2 ABD helikopteri ile Akçakele İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan 2 Türk helikopteri, sınırın iki tarafında devriye uçuşu yapmaya başladı.

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos’ta, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK’ya ait helikopterlerin yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na dönmesi, ABD’ye ait helikopterler ise Suriye’deki üs noktasına iniş yapması bekleniyor.