Şam SDG'yi "bölücü terörist milisler" olarak niteledi



Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG’yi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektuplarla şikâyet etti. SDG ile defalarca müzakere masasına oturan ve işbirliği yapan Esad hükümeti, örgüt için “ayrılıkçı terör milisleri” ifadesini kullandı. Mektuplarda “Terörist milislerin Haseke, Rakka, Deyr ez Zor ve Halep’te Suriyelilere karşı terör ve suç eylemlerinde bulunduğu” belirtildi. SDG’nin ayrıca “ABD ve İsrail’in bölgedeki tasarılarına hizmet eden yeni bir statüko kurma hedefiyle gençliği gayri meşru bir biçimde kendi saflarına kazandığı” belirtildi. SDG’nin Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

Esad yönetiminden Ankara’daki Astana süreci liderler zirvesi öncesinde, önceki gün geniş kapsamlı af kararı hamlesi gelmişti.