Netanyahu’dan yeni ilhak vaadi!

Jerusalem Post gazetesine demeç veren Netanyahu, yeniden başbakan seçilmesi halinde El Halil’in bir kısmı ve Yahudi yerleşimlerin olduğu bu bölgedeki Kiryat Arba’nın ilhak edileceğini iddia etti. El-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.

Katı ulusalcı seçmenin desteğini almaya çalışan Netanyahu, pazar günü yapılan kabine toplantısında, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerin artırılacağını savunarak bunun İsrail’in egemenlik hakkı olduğunu öne sürmüştü. Geçen hafta Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak etmeyi vaat eden Netanyahu’ya uluslararası toplum sert tepki göstermişti. Netanyahu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın “barış planının” Batı Şeria’nın ilhakı için “tarihi fırsat” anlamına geldiğini belirtmişti.