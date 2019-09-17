Afganistan'da çifte saldırı: 48 ölü

Afganistan’da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai’nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil’de iki ayrı patlama meydana geldi. Afganistan'da yetkililer, Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi.

Saldırıda 22'si sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 42 sivilin yaralandığını belirtti.

Parvan İl Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, saldırıda yaralananlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğunu ve saldırından yara almadan kurtulduğunu aktardı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININDA İKİNCİ SALDIRI: 22 ÖLÜ

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı, Kabil'in Şah Mesut kavşağıdaki ABD Büyükelçiliği yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

TALİBAN ÜSTLENDİ

Afganistan haber ajansı Khaama’da yer alan habere göre, Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid, başkent Kabil’de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi’ne yakın bir yerde intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen saldırının ve Ahmedzai’nin Çarikar şehrinde seçim mitingi sırasındaki patlamanın sorumluluklarını üstlendiklerini duyurdu.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRILARI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" denildi.