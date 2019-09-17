İsrail'de seçim sona erdi: Netanyahu çoğunluğu elde edemedi

İsrail'de bugün yapılan parlamento seçimleri sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

ılan ve başa baş sona eren seçimin ardından Netanyahu, sağ bloktan eski Savunma Bakanı Avigdor Liyeberman’ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümetini kurmayı başaramamış, bu gelişme üzerine meclis, bir kez daha erken seçime gitme kararı almıştı. Netanyahu seçim kampanyasına ABD desteğini arkasına aldığı mesajıyla Filistin topraklarındaki işgali sürdürme, Batı Şeria’da ilhak vaatleriyle uluslararası tepkilerin merkezine oturdu.