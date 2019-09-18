Trump, Bolton’ın yerine geçecek adayını açıkladı

Amerika Başkanı Trump Hazine Bakanlığı'na İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatını verdiğini duyurdu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" ifadesini kullandı.
Trump bu adımıyla ilgili daha fazla detay vermedi fakat ABD'li yetkililer hafta sonu Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleşen saldırılardan dolayı İran'ı suçluyordu.
ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI İÇİN ADAYINI AÇIKLADI
Öte yandan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı aday gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yerine Robert O'Brien'ı aday olarak gösterdi.